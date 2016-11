Rok sa začal teplou zimou, ktorá prebudila k životu oveľa skôr, ako je obvyklé, aj vinič. Posledný aprílový týždeň prišla pohroma, na akú sa vinohradníci nepamätajú desaťročia. Udreli mrazy, miestami namerali aj mínus deväť stupňov Celzia. Nálada vinohradníkov klesla naozaj na bod mrazu, miestami sa zdalo, že neoberú ani strapec.

Napokon, ako to už býva, čo príroda pokazí, to aspoň trochu napraví. Ani najlepšia retuš a prekvapujúca vitalita viniča však nedokázali spolu s obetavosťou vinohradníkov zahladiť stopy po jarnej dráme. Hovoríme o globálnom otepľovaní, ale extrémne výkyvy počasia viniču neprospievajú.

Ukázalo sa však, že situácia od regiónu k regiónu je rozdielna, a to nielen v dôsledku toho, že niekde pršalo viac a inde, naopak, viniču chýbala vlaha. Znova sa potvrdilo, čo znamená dobrá poloha a voľba správnej odrody. A tiež to, že každé pravidlo má svoje výnimky. Tokaj napríklad mrazy obišli.

Jeden z najlepších znalcov viniča, muž so 46-ročnou vinohradníckou praxou Ondrej Korpás z Rúbane charakterizoval ročník 2016 ako rozhádzaný. Mienil tým striedanie vysokých a nízkych teplôt, vysoké úhrny zrážok, ktoré spadli v krátkom čase. Vinič cítil náhle zmeny a nemohol dať to, čo v normálnych podmienkach. Musel sa často prispôsobovať meniacej sa situácii, čo brzdilo fyziologické procesy.

"Ak rastlina vynaloží úsilie na neutralizáciu negatívnych javov, stráca buď na množstve úrody, alebo na jej kvalite,“ znel Korpásov posudok.

Vinohradnícke Slovensko má však pestrý reliéf. Možno práve on spolu so zlepšujúcou sa individuálnou prácou v mnohých vinohradoch prispel k tomu, že výsledná bilancia prinesie aj príjemné prekvapenia. Mnohé naznačí už ochutnávka mladých vín, ale múdrejší budeme až na jar. Podľa trnavského vinára Vladimíra Mrvu bude ročník 2016 priať bielym a ružovým vínam. Prakticky všetky biele odrodové vína sú podľa neho ovocné a svieže – také, aké miluje slovenský fanúšik. Výnimočne dobre sa ukazuje Rulandské sivé. Mrva ho ochutnal u rôznych vinárov z rôznych oblastí a tvrdí, že je odrodovo výrazné s čistými ovocnými tónmi, korenisté.

Vyšší obsah kyselín, ktorý priniesol tento ročník, veľmi pomohol odrode Sauvignon blanc. Sú v nej cítiť zelené tóny, žihľava, egreš, kvetinové vône, čo je charakteristické pre Sauvignon. Kým väčšina vinárstiev hovorí o tom, že tento rok neočakáva prekvapenie od červených vín, ale ani prepadák, Vladimír Mrva s optimizmom hodnotí nové odrody Hron, Rimavu, Rudavu a Váh. V cukornatosti prekonali kabernet a Merlot o dva stupne, keď dosiahli 24 stupňov cukru podľa normalizovaného muštomeru. Je to vizitka práce vinohradníka Karola Braniša, ktorý realizoval potenciál, čo do odrôd vložila šľachtiteľka Dorota Pospíšilová. A keďže aj iné parametre ako zloženie kyselín a pH boli v bobuli blízke optimu, dá sa čakať krásne červené víno.

Mimoriadne dobre sa ukazujú ružové, tie sú krásnou únikovou cestou v prípade, že jeseň prekazí ideálne dozretie modrých odrôd určených na výrobu červeného vína.

Biele na úrovni vlaňajška, tak oceňoval potenciál bielych vín Miroslav Petrech z Mužle, ale na sklonku októbra prišiel s prekvapením. Aurélius mu dal mušt s cukornatosťou 37 stupňov. Nebude teda núdza o príjemné prekvapenia. K tým menej príjemným patrí rozšírenie napríklad drozofily, ktorá strpčovala život najmä pri spracovaní vína.

Miroslav Petrech, Milan Pavelka z Pezinka či Ladislav Šebo zo Šenkvíc nelámu palicu ani nad červenými vínami, len upozorňujú na citlivú a trpezlivú prácu s nimi. Už aj vzhľadom na vyšší obsah kyseliny jablčnej sa bude treba s nimi "pohrať“. Ladislav Šebo dožičil vínam čas, oberal modré odrody až po Dušičkách. Pravda, to si môže dovoliť len vinár, ktorý má zdravé vinice.

Aké teda budú vína ročníka 2016? Určite iné ako z predchádzajúcich ročníkov, ale ako podotýka Ondrej Korpás, technologicky dobre vybavené vinárstva si poradia aj s produkciou červených vín. To najdôležitejšie však je uchovať ducha prostredia, v ktorom sa víno narodilo, a tiež zachovať jeho ročníkovú stopu.

Práve ona robí víno nezameniteľným nápojom. Pripomína nám, že je síce dôležité dosiahnuť vysoký štandard, ale že víno je stále nápoj prírodný, teda premenlivý. Nebyť toho, na čo by sme sa vlastne tešili. Veď by to bol mok bez momentu prekvapenia. Dajme sa teda, ako vraví Ondrej Korpás, prekvapiť. Vínom a jeho tvorcami.